Brann i vogntog på Lerstadvegen

Et vogntog begynte å brenne i rundkjøringa ved TESS på Lerstadvegen i Ålesund i ettermiddag. Ingen personer ble skadet. Brannen er slokket og vogntoget er i ferd med å bli flyttet ut av vegbanen, opplyser politiet.Ingen personer ble skadet da det begynte å brenne i et vogntog på Lerstadvegen i ettermiddag. Ingen personer ble skadet. Brannen ble slokket og vogntoget ble flyttet. Men på E39 i Brusdal begynte det å brenne igjen i et batteri i vogntoget, opplyser politiet. Det branntilløpet ble raskt slukket.