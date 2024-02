Brann i vindturbin på Harøya

Onsdag morgon tok det til å brenne i ein vindturbin på Harøya. Til Sunnmørsposten seier vaktleiar ved 110-sentralen, Nils Bjerknes, at publikum tipsa om brannen klokka 06:45. Brannvesenet melder om at det ikkje skal vere fare for spreiing. Dei har stengt ein tursti i området, og seier at det ikkje er trygt å vere i området på grunn av fare for nedfall. Det brenn i toppen av ein turbin, og brannvesenet blir på staden til brannen er sløkt av seg sjøl.