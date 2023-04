Brann i utvendig vegg

Brannvesenet i Ørsta har vært på en brann i en utvendig vegg på Viketunet. De informerer om at brannen ble oppdaget av forbipasserende som også satte i gang med slukking. Det skal ikke ha vært åpne flammer da brannvesenet kom til stedet. De opplyser om at det er mindre skade på veggen og at de nå bistår med opprydning og utlufting.