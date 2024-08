Brann i uthus

Naudetatane har rykt ut på brann i eit uthus på Averøya. Uthuset er overtent, ifylgje politiet. Det var fare for at brannen skulle bli spreidd til ei garasje og skogen også. Klokka 12.52 opplyser 110-sentralen at brannen er under kontroll. Ingen personar er skadde i brannen.