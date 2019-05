Brann i uthus

Politiet melder om brann i eit uthus i Giske. Naudetatane kom fram til staden like før klokka 16.30. Politiets operasjonssentral opplyser til NRK at det per no ikkje er kjennskap til at det var personar i uthuset då brannen oppstod. Bygget ligg om lag fire meter frå eit hus, men vindretninga er gunstig med omsyn til eventuell spreiing av brannen.