Brann i uthus - fare for spredning

Nødetatene rykker ut til Eide i Hustadvika etter melding om brann i et uthus. Det er spredningsfare til et bolighus, og to personer og en hund har evakuert ut av huset. Ingen er skadd, melder politiet. Brannvesenet er fremme på stedet og har startet slukking.