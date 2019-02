Brann i trafo

Nødetatene rykket i kveld først ut til Gåseidnesvegen i Ålesund etter melding om brann i en trafo. Da de kom frem var det ingen åpne flammer, men det luktet svidd. En halvtime senere fikk politiet også melding om en kraftig smell og røyk fra en trafostasjon på Lerstadvegen i Ålesund. Politiet opplyser at de er kommet frem på Lerstad og det er ikke røyk fra trafostasjonen nå. Mørenett melder at 1500 personer er berørt av strømbrudd på Ellingsøy og Valderøya. I tillegg er 350 personer berørt i området Ratvika, Prinsen og Gåseid. Mørenett opplyser at de har personell på vei men at de ikke vet hvor lang tid det vil ta å få tilbake strømmen.