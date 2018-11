Brann i terrenget var pølsebål

Naudetatane er no framme ved Osberget i Ulstein. Brannvesen og politi rykka ut etter meldingar om brann i terrenget, men politiet opplyser no at dette ikkje skal vere brann i området. Ifølgje 110-sentralen i Møre og Romsdal viste det seg å vere eit pølsebål.