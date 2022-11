Brann i søppelbøtter ved skular

Brannvesnet måtte rykke ut til to ulike skular i Herøy i natt på grunn av brann i søppelbøtter. Litt før midnatt brann det i ei søppelbøtte ved Blåhaugen skule. Brannen blei raskt sløkt og det var ingen fare for spreiing, opplyser brannvesenet. I 04-tida rykka dei ut til Herøy vidaregåande skule for å igjen sløkke ei brennande søppelbøtte.