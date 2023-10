Brann i skur slukket - melding om ny brann

Brannen i søppelskuret i Sunndal sentrum er nå slukket, melder brannvesenet. Samtidig melder politiet at de har fått melding om at det også er brann i en søppelcontainer, noen hundre meter unna den første brannen.

– Nå jobber vi med å få oversikt over årsaken til disse, sier Tove Holst Dyrnes i politiet til NRK.

Klokken 21:37 bekrefter Elin Birgitte Sandnes i brannvesenet at det var en brann til i en søppeldunk i et skur, men at den også er slukket.

– Det ble oppdaget tidlig, og søppeldunken ble trillet vekk. Den er skadd, men ikke skuret, sier Sandnes.

Hun legger også til at skuret, hvor den første brannen oppsto, så å si er nedbrent.