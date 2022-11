Brann i sikringsskap

Brannvesenet er i gang med å lufte ut røyk etter at det tok fyr i et sikringsskap i en bolig i Vinjehjellane i Stordal. Brannen er slukket, og to røykdykkere har kontrollert boligen. Det skal ikke være store materielle skader. Avhør av vitner og tekniske undersøkelser foregår, skriver politiet på Twitter.