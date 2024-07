Brann i revet hus

Det er meldt om brann i et revet hus på Hareid hvor restene av huset ligger innenfor grunnmuren. Ingen fare for spredning til annen bebyggelse. Kan betegnes som et ruskebål, opplyser politiet. Brannvesenet er på stedet og har kontroll. Politiet vil opprette sak på forholdet for å eventuelt kunne finne årsaken til brannen.