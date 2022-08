Brann i Ørsta

Naudetatane rykker ut til ein brann på Mo i Ørsta, melder politiet. Det er ingen personar i huset. Ifølgje brannvesenet er huset overtent, og dei ber naboar om å lukke vindauge for å unngå røyk. Det skal ikkje vere fare for spreiing slik vinden er no.