Brann i løe på Averøy

Brannvesenet har rykt ut til ein brann i ei løe på Averøy på Nordmøre. Mannskap både frå Averøy og Kristiansund rykker ut til staden. Det skal ikkje vere dyr i løa, opplyser brannvesenet til NRK.

Løa skal vere overtent, ifølge 110-sentralen i Møre og Romsdal.

Tor-Andre Gram Franck, operasjonsleiar i Møre og Romsdal politidistrikt, seier at det ikkje skal vere fare for at brannen skal spreie seg til andre bygningar eller terrenget.

Det er så langt ikkje meldt om personskadar i samband med brannen.