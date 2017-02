Nødetatene rykket klokka 23.40 onsdag kveld ut til brann i et fjøs i Øvstedalen i Tresfjord. Operasjonsleder Per Åge Ferstad i politiet sier at brannvesenet var raskt fremme på stedet.

– Det er sau i fjøset, og de jobber nå med å få de ut, sa operasjonsleder Per Åge Ferstad like etter at brannmeldingen kom.

Har fått melding om døde dyr

Prioriteten var da å prøve redde dyr, og begynne utvendig slukking.

– Vi fikk tilbakemelding om at noen dyr ble berget ut, men flere dyr befinner seg i bygget og vi antar at de er døde, sier han.

Senere opplyste politiet at så mange som 30 sauer er savnet.

– De antas å være døde inne i bygningen. Mellom ti og femten dyr ble berget ut tidlig og skal være uskadd, sier Ferstad.

Usikker på om resten av bygget raser

Klokka 00:35 kunne politiet melde at brannen var slukket.

Mannskap fra Helland i Vestnes ble i ett-tiden evakuert mens mannskap fra Tresfjord vil være på stedet utover natten for å sikre at brannen ikke blusser opp igjen.

– Men brannvesenet frykter at bygningen kan rase sammen så det er ingen som går inn i bygget, sier Ferstad.

– Det er en stålkonstruksjon som har holdt oppe bygget, resten av bygget har rast sammen, sier 110-operatør Kjartan Molvær.

Vil gjøre undersøkelser på stedet

Politiet jobbet sent onsdag kveld på stedet og foretok avhør. De vet foreløpig lite om hendelsesforløpet.

– Det vil forhåpentligvis de tekniske undersøkelsene kunne si mer om, sier Ferstad.