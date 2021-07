En mann i 20-årene er savnet etter brannen i Kristiansund.

– Politiet har ikke lykkes å komme i kontakt med beboeren som er registrert på adressen, sier Borge Amdam i politiet til NRK.

Politiet vet fortsatt ikke årsaken til brannen, men en av teoriene de jobber med er at brannen kan være påsatt.

– Vi jobber med mange teorier, det er en av de.

Politiet ber nå om tips fra folk som har vært i området da brannen startet.

Hus totalskadd

Brannvesenet fikk melding like etter klokken 15:00 lørdag, om at det var full overtenning i et lite hus i Kristiansund. Brannen hadde da også spredt seg videre til terrenget.

– Vi fikk melding om at det var brann i en bolig i Kristiansund. Vi kjørte ut med det mannskapet vi har tilgjengelig på vakt i helger. Det var full overtenning ved ankomst og spredning til terreng. Så da prioriterte vi terrenget først, så har vi tatt huset, sier innsatsleder Kjell Inge Mathisen.

Like før klokken 18:00 fikk brannvesenet slukket brannen.

Innsatsleder brann, Kjell Inge Mathisen sier til NRK at slukningsarbeidet har gått som planlagt, og at flyplassen bidro i slukningsarbeidet.

– Vi har fått kjempegod assistanse fra Avinor med vannkanon, sier Mathisen.

TOTALSKADD: Brannvesenet utfører slukningsarbeid på stedet. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Brann flere steder

Det starta også å brenne i et annet bolighus på Nordmøre i Batnfjordsøra. Det meldte brannvesenet klokken 15:41. Da hadde de ikke kontroll på brannen, men det skulle ikke være fare for spredning. Huset ble totalskadet i brannen.

– Huseier skal ikke ha vært hjemme da brannen startet, og det er ingen som er savnet fra huset som brenner, sier Kjetil Iversen på 110-sentralen til NRK.

Huset var helt overtent, men brannvesenet har nå kontroll, og ingen personer ble skadet. Arbeidet med etterslukking, sporsikring og etterforskning vil fortsette utover kvelden, melder politiet på Twitter.

Gaupesetvegen er stengt ved Kvennhusdalen som en følge av brannen, og omkjøring blir via E39 Bjerkset.