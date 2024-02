Brann i køyretøy på E39 på Sunnmøre

Naudetatane har rykt ut på melding om ein brann i eit køyretøy på E39 aust for Sjøholt sentrum i Ålesund kommune.

Politiet opplyser at det er meldt om brann og mykje røyk, og at det mest truleg er snakk om eit modulvogntog som transporterer bilar.

Klokka 09.40 melder brannvesenet at dei er frame på staden og har starta sløkking. Kort tid etter dette melder dei at brannen skal vere sløkt. Det er framleis mykje røyk på staden. Brannvesenet opplyser at bilane, som vogntoget transporterte, ser ut til å vere uskadde.

Vegen er stengt som følge av hendinga. Det er mogleg med omkøyring via Valgermo, melder politiet. Omkøyringa er stengt for køyretøy over 3,5 tonn.

Politiet melder at nokre av dei involverte skal ha fått i seg noko røyk og at desse blir undersøkt av ambulansepersonell.