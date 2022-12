Brann i hytte i Molde

Ei hytte i Eidsvåg i Molde skal ha fått store materielle skader etter ein brann i natt. Politiet melde om brannen klokka 00.43 og både brann og politi rykte ut til staden. Brannvesenet opplyser at det var personar på andre sida av Eresfjorden som såg brannen på avstand og melde frå.

– Brannen skal no vere sløkt, men brannvesenet er framleis på staden for å passe på at brannen ikkje blussar opp igjen, seier Ragnvald Rasmussen, operasjonsleiar i Møre og Romsdal politidistrikt.

Det skal ikkje ha vore folk i hytta då det byrja å brenne og ingen personar skal vere skadd.

Ein stigebil frå brannvesenet i Molde måtte hjelpe til i sløkkingsarbeidet då det var utfordrande å sløkke brannen i taket på hytta.

Rasmussen seier det er for tidleg å seie noko om brannårsaka.

– Det vil bli kriminaltekniske undersøkingar på staden etter kvart slik at ein får undersøkt brannstaden.