Brann i hage

Brannvesenet i Sykkylven fekk melding om røyk frå terrenget i Sørestrandvegen. Brannvesenet rykte ut, og då dei kom fram viste det seg at det var snakk om ein mindre brann i ein hage. Huseigaren sette i verk sløkking. Deretter dynka brannvesenet området med vatn for sikker heits skuld. Det er uvisst kva som er årsaka til at det begynte å brenne.