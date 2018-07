Klokken 20.00 i kveld ble det meldt om stor røykutvikling ved gjenvinningsstasjonen på Jarnes i Sykkylven.

Avfallsbygget var fullt påtent da brannvesenet kom frem. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Da brannvesenet kom frem var det fullt utviklet brann i et åpent avfallsbygg. Det ble satt i gang arbeid med å sikre at brannen ikke skulle spre seg til nærliggende bygg.

Litt etter klokken 21.30 meldte brannvesenet at de har kontroll på brannen i forhold til spredning, men at det brenner i avfallsbygget fortsatt.

– Vi har god kontroll på at det ikke sprer seg. Nå jobber vi med å få slukket brannen, sier politiets innsatsleder Jon Tommy Flo.

Det er ikke meldt om personskader.

Begynner å gå tom for vann

NRK-reporter på stedet blir fortalt at brannvesenet begynner å gå tom for vann. De vurderer å tilkalle sivilforsvaret for hjelp.

Det vurderes om de skal legges ut en pumpe fra fjorden for å hjelpe med å stanse brannen, men området er bratt. Brannvesenet er i gang med å rive bygningen.

Brannvesenet begynner å gå tom for vann og har lagt ut en kabel fra fjorden. De vurderer om sivilforsvaret må tilkalles. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Vinden tar med seg farlig røyk

Avfallet som brenner skal være alt fra plast til isopor. Brannvesenet forteller at røyken er farlig.

Vinden har nå dreid og røyken beveger seg mot bebodde områder. Politi og brannvesen oppfordrer folk om å holde vinduene igjen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.