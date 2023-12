Torsdag ettermiddag melder politiet at det er éin person dei ikkje kan gjere greie for i samband med brannen. Dette er pårørande varsla om.

Politiet har no starta undersøkingar på staden.

Meldinga om brannen kom inn til brannvesenet og politiet like før klokka 14 i dag.

Brannvesenet har arbeidd med å kjøle ned ein driftsbygning i nærleiken for å hindre brannen i å spreie seg dit. Det skal no ikkje vere fare for at brannen kan spreie seg.

Bustadhuset er fullstendig nedbrent. Dette inneber at brannvesenet har kontroll på situasjonen.

Ferjesambandet Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya var innstilt ein periode på grunn av at ferja blei brukt i samband med utrykkinga. Ferja gjekk inn i trafikk att med avgang frå Larsnes om lag klokka 14.30.