Tidleg om morgonen julaftan meldte politi og brannvesen om at eit bustadhus var fullstendig overtend på Frei i Kristiansund.

Klokka 08:06 opplyste politiet til NRK at brannvesenet hadde kontroll på brannen, og at det ikkje lenger er fare for spreiing. Kring eit kvarter seinare blussa flammane opp att.

Det skjedde fordi brannvesenet måtte stoppe sløkkinga ei stund. Dei hadde ikkje nok vatn.

– Vi har hatt litt problem med tilgangen på vatn her no, fordi det er vinter og snø på kummane. Det er eit kjend problem om vinteren, men vi løyser det som oftast ganske greitt, seier Jørn Jenssen, innsatsleiar i Nordmøre brann og redning.

Huset er totalskadd, men no er flammande under kontroll.

Brannvesenet hadde kontroll på flammane, før dei tok seg opp att. Båe personane som bur i huset som brenn var komne seg ut før naudetatane kom til staden. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Fleire hus vart evakuert

Nabohuset til det som brann vart raskt evakuert. Bebuarane fekk gå inn att då brannvesenet trudde flammane var under kontroll, men måtte raskt evakuerast på nytt.

Det var lenge fare for spreiing til fleire av nabohusa, og politiet brukte private hageslangar til å spyle vatn på nabotomtene.

– I dei andre husa har det vore litt julebesøk, so der var fleire enn dei faste bebuarane, men vi har kontroll på alle og dei er evakuert til nærliggande familie, seier Sigvart Sivertsen, innsatsleiaren til politiet på staden.

I alt skal tre hus med til saman seks personar vere evakuerte, i tillegg til paret i 20-åra som mista huset sitt til flammane.

Dei som budde i det no brennande huset har ein stad å gå, opplyser politiet til NRK. Elles har dei varsla kriseteamet i kommunen.

Berre eitt hus skal ha blitt skadd i brannen, men det var lenge fare for spreiing til nabohusa.

Også brann i Troms

Også i Troms har det brunne i morgontimane julaftan.

Naudetatane rykte ut til Oksfjord i Nordreisa etter melding om brann i ein einebustad. Ein person kom seg ut av huset, opplyser politiet.

Bebuaren har pusta inn litt røyk, men skal elles vere uskadd.