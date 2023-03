Brann i bustadhus i Hustadvika

I halv åttetida byrja det å brenne i eit bustadhus i Elnesvågen i Hustadvika. Først gjekk meldinga til brannvesenet ut på at det var observert røykutvikling. Då brannvesenet kom til staden var det opne flammar i eitt av romma. Brannvesenet fekk raskt sløkt det som var av opne flammar. No arbeider brannvesenet med å opne veggar og tak for å undersøke om det framleis kan vere skjulte brannar i bygninga. Det skal ikkje ha vore folk i bustaden då det byrja å brenne.