Brann i bustad i Vanylven

Mannskap frå brannvesenet på Fiskå og Syvde rykte like etter klokka 06.00 ut på ein bustadbrann på Tunheim på Fiskå. Ifølge brannvesenet skal alle vere ute av huset. Brannvesenet fekk sløkt brannen like før klokka 07.00. – Det var ein nabo som melde frå om brannen og lokalt brannmannskap kom raskt til staden og fekk starta sløkkearbeidet. Huset er totalskadd, men det er så langt ikkje meldt om personskadar. Brannvesenet jobbar no med ettersløkking på staden, seier Petter Aksel Kirkebø, operasjonsleiar ved 110-sentralen i Møre og Romsdal.