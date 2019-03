Brann i bilopphuggeri

Det brenner i et bilopphuggeri i Breivika i Ålesund. Operatør ved 110-sentralen, Stian Jørgensen, sier at det brenner i åtte-ni biler. Brannvesenet er på stedet og har startet slukking. – Det er ikke fare for spredning til bygninger, men det er en del biler og bilvrak på området. – Vindretninga skal etter de rapportene vi har fått være gunstig slik at røyken ikke når bebyggelse, sier Jørgensen.