Det var like etter klokka 09.30 at politiet melde om ein brann i ein bil ved Uno X-stasjonen på Løkkemyra i Kristiansund.

Onsdag morgon byrja det å brenne i to bilar ved ein bensinstasjon på Løkkemyra i Kristiansund. Foto: Roar Halten / NRK

Like etter kom ei ny melding om at det var to bilar som stod i brann ved bensinstasjonen.

– Brannen starta i den eine bilen og spreidde seg så til ein bil som stod like ved, seier Peder Biesmans, operasjonsleiar for politiet.

Klokka 08.40 kunne politiet melde at brannvesenet hadde starta sløkkingsarbeidet.

– Brannvesenet har kontroll på brannen og det skal ikkje vere fare for spreiing til bensinstasjonen, seier Biesmans.

Klokka 09.50 melder brannvesenet at dei kontroll på brannen.

Ingen personar blei skadd i brannen.