Brann heilt sløkt

No skal brannen på eigedommen på Kviltorp i Molde vere heilt sløkt, melder 110-sentralen. Dei melde tidlegare at brannen var sløkt i garasjedelen, men så blussa den opp i huset like etter. Brannvesenet begynner med restverdiredding. Ifølgje politiet er huset ikkje bebueleg, og dei opprettar sak.