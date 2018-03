Brann har spreidd seg

Grasbrannen på Hallebygda i Sande har spreidd seg til ei nærliggande løde og skal no vere på veg mot eit tomt hus. – Vi har store ressursar på veg dit, seier operasjonsleiar for 110-sentralen i Møre og Romsdal til NRK. Det blei også meldt om ein grasbrann på Leinøya i Herøy. Den skal brannvesenet no ha kontroll på.