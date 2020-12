Brann-etterforskning pågår

Brannen i Nedre Strandgate forrige helg er fortsatt under etterforskning. Kriminalteknikere har ikke fått undersøkt bygget. – Det er en fortløpende vurdering om de kan ta seg inn i bygget. Dette er jo et gammelt bygg, sier Eirik Indergård i politiet. Det er et ubebodd og falleferdig hus, og det har blitt søkt om å rive bygget.