Bråk ved utestad

Politiet i Ålesund fekk i natt melding om knuffing utanfor ein utestad i sentrum av byen. To menn i 20-åra blei vist vekk frå sentrum til søndag morgon. Seinare på kvelden var det igjen bråk ved den same utestaden. Då hadde ein mann i 20-åra helt øl over gjestane. Han oppførte seg også aggressivt og blei vist vekk frå byen. Både i Molde og Ålesund blei ein rekke personar vist vekk frå sentrum i natt på grunn av bråk og fyll.