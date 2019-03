Bråk ved utestad

Politiet måtte laurdag kveld reise ut til ein utestad på Hareid etter å ah fått melding om nokre vanskelege gjestar. Ein mann i slutten av 20-åra blei tatt med inn til arresten for å ha forstyrra ordenen og for å ha hindra politiet sitt arbeid. To andre menn blei vist vekk frå staden.