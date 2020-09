Bråk som følge av Ap-nominasjon

Det ligger an til bråk i Kristiansund som følge av nominasjonen i Arbeiderpartiet der Kristiansund sin kandidat er foreslått på tredjeplass. Stig Anders Ohrvik som representerer Nordmørslista i bystyret i Kristiansund sier til Tidens Krav han vil ta initiativ til å stille liste til stortingsvalget også neste år og viser til nominasjonen i Arbeiderpartiet. Tidligere ordfører i Kristiansund, Per Kristian Øyen, har sagt at han ikke vil stemme på Arbeiderpartiet dersom nominasjonskomiteens forslag blir stående.