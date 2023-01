Bråk og slagsmål natt til søndag

Natt til søndag har det har vore eit slagsmål ved ein utestad i Volda. Politiet har vore på staden, og det var mindre personskadar. Sak vert oppretta, ifølgje politiet.

Politiet i Sykkylven avslutta ein fest natt til søndag. Festarrangør har fekk pålegg om at det skulle vere stille på staden til søndag morgon.

På Moa i Ålesund blei to menn i 20-åra meldt til politiet for brot på politiets pålegg ved ein utestad. Ein av mennene blei tatt til arresten for ordensforstyrring. Det blei oppretta straffesaker.

Ein mann i 30-åra i Molde blei bortvist frå sentrum til søndag morgon etter usemje med ein annan person ved eit utestad.