Bråk og slagsmål

Ein person blei tatt med inn til arresten etter eit basketak i Ålesund sentrum i natt. Litt seinare på natta blei også ein annan person tatt med inn til arresten i same by etter eit slagsmål i sentrum. Like før klokka 02.00 blei også to personar vist vekk frå sentrum på grunn av aggressiv åtferd.