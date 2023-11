Bråk og ordenforstyrrelse

Det har vært mye bråk og ordensforstyrrelse ulike steder i Møre og Romsdal i natt. En mann blir anmeldt for å ha opptrådt utagerende og truende mot personalet på en restaurant i Ulsteinvik. I Kristiansund måtte et utested be om bistand fra politiet for å få fjernet en person som ikke var ønsket der grunnet adferd. Mannen ble bortvist frem til i morgen tidlig.