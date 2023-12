Bråk natt til lørdag

En mann i 20-årene ble natt til lørdag arrestert etter at han ikke fulgte politiets pålegg om å forlate sentrum. Mannen skal ha laget bråk på et utested i Ålesund sentrum. I Kristiansund ble ei jente satt i arrest etter at hun vekket folk med rop og skrik. Begge personene skal ifølge politiet ha vært beruset.