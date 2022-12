Bråk i Kristiansund

Ein person blei utsett for vald i Kristiansund i natt, og kan ha brote nasen, opplyser politiet. Gjerningsmannen er arrestert. I same by blei ein mann i 30-åra bortvist av politiet etter å ha laga bråk. Han var sterkt usamd og ringde politiet fleire gonger, samt møtte opp på politistasjonen for å seie si meining. Han blir no meldt av politiet for å ikkje gjere som dei sa.