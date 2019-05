Bråk i Kristiansund

I 01.00-tida natt til laurdag fekk politiet melding om ei ordensforstyrring utanfor ein uteplass i Kristiansund sentrum. Her hadde det vore ei hending mellom tre personar. To av dei blei vist vekk frå staden, medan den tredje gjekk frivillig. Like etter fekk politiet melding om ein mann som var kranglete og full utanfor ein utestad i sentrum av byen. Dei reiste ut for å få kontroll på situasjonen.