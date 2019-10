Bråk i Ålesund

Like etter midnatt blei det meldt om ein kranglete gjest ved ein utestad i Ålesund sentrum. Ein mann i 20-åra blei vist vekk frå staden. Litt seinare på natta fekk politiet melding om eit slagsmål ved ein uteplass, også dette i Ålesund sentrum. Her blei to menn i 20-åra vist vekk frå sentrum.- Det er usikkert om forholdet blir meldt, opplyser politiet. I 01.15-tida blei det meldt om ein aggressiv mann i Ålesund sentrum. Mannen i 20-åra reiste hem.