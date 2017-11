Bragepris til profilerte nynorskforfattere

Brageprisen er en av Norges gjeveste litteraturpriser og deles ut i fire klasser. Maria Parr (36) fikk pris for «Keeperen og havet» i klassen for beste barne- og ungdomsbok, mens Olaug Nilssen (39) vant den skjønnlitterære klassen for sin roman «Tung tids tale». Begge to gir ut sine bøker på nynorskforlaget Samlaget.

Olaug Nilssen er kjent både som dramatiker og forfatter. «Tung tids tale» er hennes første roman på tolv år og bygger på hennes egen historie om hvordan det er å ha en gutt med autisme. Forfatteren sier at da hun skulle skrive boka, vaklet hun mellom å velge sakprosa eller en roman.

– Du kan si at formen vant over sannheten, sier Nilssen til NTB.

Brage-juryen skriver at «Tung tids tale» er et rørende brev til en elsket sønn, en fortvilet rapport fra en utmattende hverdag og et virkningsfullt kampskrift mot diagnosesamfunn og rigid byråkrati.

Pris for kart og lyrikk

Barnebokforfatter Maria Parr fikk også Bragepris i 2009. Da for sitt store gjennombrudd «Tonje Glimmerdal», som også er blitt teater. «Keeperen og havet» er en oppfølger til debutboka «Vaffelhjarte», og byr på et nytt møte med Trille og Lena i vestlandsbygda Knert-Matilde.

Fra den lille bygda ved havet skaper Maria Parr et litterært univers som er både tidløst, universelt og godt å vende tilbake til, mener Bragejuryen.

Hederspris

Det ble også delt ut en hederspris til illustratøren og barnebokforfatteren Kari Grossmann.

– Årets vinner har gjennom et langt kunstnerliv latt barns nysgjerrighet og vitebegjær være førende og forførende. Denne kunstneren er, som barnelitteraturen selv, tverrestetisk. Få, om noen, har preget norsk barnelitteratur og norsk visuell offentlighet som vinneren av årets hederspris, skriver juryen.

Under prisutdelingen på Dansens Hus i Oslo tirsdag kveld vanket det også pris til en av vår tids mest anerkjente dramatikere og lyrikere, Cecilie Løveid. Hun fikk Brageprisen i åpen klasse, som i år er lyrikk, for diktsamlingen «Vandreutstillinger».

Prisen i klassen sakprosa gikk til Thomas Reinertsen Bergs «Verdensteater», som er en bok om kartenes historie. En utsøkt og særegen sakprosaboka, mener juryen.

Brageprisen deles ut av stiftelsen Den norske Bokprisen og har 25-årsjubileum i år. Prisen har som formål å hedre gode norske forfatterskap, samt skape interesse for norsk litteratur.