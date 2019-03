Botten vil ha svar fra Høie

I et skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie vil stortingsrepresentant Else May Botten (Ap) ha svar på om Høie vil stoppe innsparingsforslagene i Helse Møre og Romsdal. Rehabiliteringstilbudet i Aure og Mork i Volda er foreslått lagt ned og fødeavdelinga i Kristiansund foreslått flyttet til Molde. Styret i Helse Møre og Romsdal skal behandle forslagene i morgen. Botten viser til at ordførerne på Nordmøre vil si opp samtlige samhandlingsavtaler med helseforetaket, og at helseministeren kan gripe inn i forhold til dette.