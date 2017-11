Botten bekymra for sammenslåing

Direktør i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme får full støtte fra helseminister Bent Høie om å slå sammen fødeavdelingene i Molde og Kristiansund flere år før det nye sykehuset på Hjelset. Stortingsrepresentant Else-May Botten fra Arbeiderpartiet stilte spørsmål til statsråden og ba han om å stoppe planene. Hun frykter en ny sykehuskrig mellom byene. Botten er fremdeles bekymra for at dette skaper mer problem enn det løser for sykehusene i Molde og Kristiansund, før de skal flytte inn under samme tak. – Det kan være de ansatte må pendle, noe som fører til at man mister fafolk, sier hun.