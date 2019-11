Bøtlegger kommunene

Norske helseforetak har gitt kommuner som ikke tar imot en pasient etter et sykehusopphold, bøter på nærmere 1,4 milliarder kroner fra 2012 til 2018, ifølge VG. Dette betyr at norske kommuner har fått bøter over 300.000 ganger for pasienter de ikke har klart å ta imot, slik samhandlingsreformen fra 2012 pålegger dem, skriver avisen.