Bøtelagt etter trussel

Ein mann i 60-åra frå Nordmøre har i Møre og Romsdal tingrett fått ei bot på 8000 kroner for truslar. I mai i år skal mannen ha ringt til kontrolltårnet på Kristiansund lufthavn, Kvernberget, og sagt at han ville skyte ned det neste helikopteret som flaug over eigedomen hans. Mannen har ikkje godtatt førelegget og saka skal opp i tingretten i november.