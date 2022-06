Bot på 750.000 kroner

Veidekke Industri AS, avdeling Kristiansund, har fått en bot på 750.000 kroner for manglende oppfølging av tiltak mot luktplagene fra selskapets anlegg på Husøya i Kristiansund, skriver Tidens Krav. Det har Statsforvalteren i Møre og Romsdal besluttet.

Bakgrunnen er at beboere har klaget og fortalt om helseplager knytt til lukta. Anlegget ble tidligere i år pålagt å gjøre to tiltak for å bøte på problemene, men etter en inspeksjon 10. mai konstaterte Statsforvalteren at det ene ikke var gjennomført innen fristen.