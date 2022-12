Bossbil på glatta

Sula kommune melder på si Facebookside at bossbilen i dag har hatt store vanskar med å kome fram på glatt føre. Enkelte stader er det mykje snø og svært glatt, skriv kommunen. Dette har ført til at alle ikkje har fått tømt dunkane no i veka i forkant av julehelga. Dei som ikkje har fått tømt bosset i dag kan setje fram ein ekstra sekk ved neste tøming, skriv kommunen.