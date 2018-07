Bortviste frå sentrum

Ein mann i 20-åra blei bortvist frå ein utestad i Molde i 02-tida på grunn av ordensuro. Ei kvinne i same alder blei meldt for ikkje å ha følgd pålegg, etter at ho blei bortvist tidlegare på natta. Ein mann i 20-åra blir meldt for drikking på offentleg stad.