Bortvist frå sentrum

To berusede personar i Molde, ble bortvist fra sentrum på grunn av bråk natt til fredag. Den ene møtte politiet på igjen to timer senere i sentrum. Han blir anmeldt for å ikke etterkomme ordren fra politiet. I tillegg ble en annen mann satt i arresten etter at han angrep en dørvakt.