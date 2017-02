Bortvist etter bråk

To menn i 20-årene ble bortvist fra Trafikkterminalen i Molde sentrum etter håndgemeng. Begge beskyldte hverandre for å ha slått. En annen mann i slutten av 20-årene ble bortvist etter å ha opptrådt aggressivt på et utested i Molde.