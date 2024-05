Bortvist av politiet

To personar blei i natt bortviste frå Molde sentrum av politiet etter at dei to var valdelege mot kvarandre på ein utestad.

Ein annan mann blei også bortvist frå Molde sentrum etter uro og skadeverk på ein utestad. Seinare traff politiet mannen på nytt, då blei han sett i arresten og anmeldt.

Også i Ørsta måtte politiet vise bort ein mann. Første gong var klokka 01 natt til søndag. Ein time seinare møtte politiet på nytt mannen i Ørsta sentrum. No opprettar dei sak på hendinga.

I Kristiansund blei to personar bortvist etter å ha skapt uro på ein utestad. I Ålesund blei også fleire personar bortviste frå sentrum etter uro og bråk.